Yapay Zeka Tarafından Yönlendirilen Beyin Stimülasyonu Hafızayı Geliştirebilir

Pennsylvania Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, yapay zeka tarafından yönlendirilen beyin stimülasyonunun travmatik beyin hasarı olan hastalarda hafızanın gelişmesine yardımcı olabileceğini gösterdi. Yapılan çalışmada, elektrik stimülasyonunun kelimeleri hatırlamada yüzde 19 artışa yol açtığı belirlendi.

LOS ANGELES, 19 Temmuz (Xinhua) -- Brain Stimulation dergisinde Salı günü yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, yapay zeka tarafından yönlendirilen beyin stimülasyonu, travmatik beyin hasarı (TBI) olan hastalarda hafızanın gelişmesine yardımcı olabilir.

Araştırma, travmatik beyin hasarlı hastalara uygulanan elektrik stimülasyonunun, kelimeleri hatırlamada ortalama yüzde 19 artışa yol açtığını gösterdi.

Pennsylvania Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Michael Jacob Kahana liderliğindeki araştırma ekibi, elektrot yerleştirilmiş travmatik beyin hasarlı hastaları inceledi, hastalar kelimeler üzerinde çalışırken sinirsel verileri analiz etti ve anlık hafıza kayıplarını tahmin etmek için bir öğrenme algoritması makinesi kullandı.

Araştırmaya göre bu tür stimülasyonun tedaviye yönelik bir ortamda uygulanabilmesi için daha fazla çalışmanın yapılması ve bilim insanlarının, geliştirilmiş bellek performansının ardındaki sinirsel mekanizmaları daha iyi anlamak için stimülasyona verilen fizyolojik tepkiler üzerinde çalışmaları gerekiyor.