Yapay zeka sağlıkta tehdit oluşturuyor

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, sağlık alanında yapay zekanın kullanılmasının tehdit oluşturduğunu vurgulayarak yapay zekalı bazı tanı cihazlarının koyu ten rengine sahip kişilerde yanlış sonuç verdiğini açıkladı.

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, sağlık alanında yapay zekanın kullanılmasının tehdit oluşturduğunu vurgulayarak yapay zekalı bazı tanı cihazlarının koyu ten rengine sahip kişilerde yanlış sonuç verdiğini açıkladı.

İngiltere merkezli BMJ Global Sağlık Dergisi'nde dün yayınlanan bilimsel analiz çalışmasında yapay zekanın (AI), sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına ve refahına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Bilim insanlarından oluşan uluslararası ekip çalışmaya dair yayınladıkları makalede, yapay zeka kullanılan bazı örneklerde insan sağlığı hakkında yanlış ve yanıltıcı sonuçlara dikkat çekti.