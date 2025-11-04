Yapay Zeka ile Sağlıkta Yenilikçi Çözümler

ARTIK anjiyografik işlemlerin bile yapay zekayla kontrol edilebildiğini söyleyen INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Ancak burada önemli olan veri doğruluğu. Veriler doğru verilmediğinde sistem halüsinasyon görebilir. Biz Mediology platformumuzda kuantum teknolojisini kullanarak dijital ikiz ve biyolojik ikiz sistemlerini entegre ettik. Açık kaynaklardan elde ettiğimiz hasta verileriyle sistem, hastanın biyolojik ikizini bularak hangi tedavi yönteminin daha etkili olabileceğini tahmin ediyor. Bu da bu işlemleri yapan hekimlerimize bir konsültasyon (bir hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işi) gibi destek sağlayacak. Siz bir tedavi ile ilgili bir cerrahi işlemi yaptığınız zaman dahiliyeden bir konsültasyon istiyorsunuz. Artık günümüz çağında yapay zekadan konsültasyon istenecek" dedi.

Türkiye merkezli tıbbi teknoloji markası INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye'de sağlık teknolojilerinde gelinen noktayı değerlendirdi. Şirketin Tıbbi Çözümler Üretim Kampüsü'nde açıklamalarda bulunan Dinç, "INVAMED yaklaşık 17 cerrahi alanda tıbbi cihazlar üreten, global platformda bulunan bir Türk şirketidir. Dünyada en fazla görülen hastalıklar kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıklarından başlayarak kanser cerrahisi, ortopedik cerrahi, beyin cerrahisi gibi farklı branşlarda tıbbi cihazlar geliştiriyoruz ve bu ürünleri bu üretim kampüsünde üretiyoruz. Bizim mottomuz 'yaşam için inovasyon'. Burada ürettiğimiz ürünlerin tamamının hem fikri mülkiyet hakları hem de Ar-Ge çalışmalarının tamamını Türk mühendislerimiz ve doktorlarımızla birlikte geliştiriyoruz" diye konuştu.

'BİRÇOK ÜNİVERSİTEYLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ'

Dinç, geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi vererek, "Kampüsümüzde damar robotları bulunuyor. Kasık damarından girip kalp damarlarını açan damar robotlarımız, varis tedavisi ürünlerimiz, ortopedik cerrahi ekipmanlarımız ve kanser cerrahisinde radyofrekans tedavisiyle akciğer, karaciğer ve tiroit kanserlerine yönelik minimal invaziv çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca suni damar üretimini burada gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin ruhsat işlemleri Avrupa Birliği MDR yönetmeliğine tabi olarak burada yapılıyor. FDA ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Dünyada birçok üniversiteyle iş birliği içerisindeyiz. Başta Cleveland Clinic olmak üzere Kasım ayının 20'sinde Cleveland Clinic ile bir araya geleceğiz. Türkiye'nin sağlık alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi ve Ar-Ge gücünün gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'NADİR HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE HEKİMLERE DESTEK SAĞLAYACAK'

Dinç, "Mediology ismini verdiğimiz platformumuz nadir hastalıkların teşhis sürecinde benzer klinik ve genetik profillere sahip hastaları eşleştirerek hekimlere veri temelli karar desteği sunacak. Günümüzde yapay zeka teknolojileri çok hızlı gelişiyor. 2018'den 2025'e kadar yapay zekadaki veri artışı 15 bin kat arttı. Artık anjiyografik işlemler bile yapay zekayla kontrol edilebiliyor. Ancak burada önemli olan veri doğruluğu. Veriler doğru verilmediğinde sistem halüsinasyon görebilir. Biz Mediology platformumuzda kuantum teknolojisini kullanarak dijital ikiz ve biyolojik ikiz sistemlerini entegre ettik. Açık kaynaklardan elde ettiğimiz hasta verileriyle sistem, hastanın biyolojik ikizini bularak hangi tedavi yönteminin daha etkili olabileceğini tahmin ediyor. Bu da bu işlemleri yapan hekimlerimize bir konsültasyon (bir hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işi) gibi destek sağlayacak. Siz bir tedavi ile ilgili bir cerrahi işlemi yaptığınız zaman dahiliyeden bir konsültasyon istiyorsunuz. Artık günümüz çağında yapay zekadan konsültasyon istenecek. Yapay zekanın bu konudaki fikri nedir? Böylece hekimlere bir konsültasyon desteği sağlamış olacağız. Önümüzdeki yılın ilk ayında hekimlerin kullanımına sunmayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin inovasyon potansiyeli olduğunu belirten Dinç, "Türkiye'de çok ciddi bir genç nüfus var. İnovasyondaki en önemli şey hevesli olmaktır. Bizim toplumumuz lider ruhlu ve hevesli insanlardan oluşuyor. Mühendislerimizin doktorlarla temas halinde olmasını sağlayacak mekanizmalar kurulmalı. Bu konuda TÜSEB gibi kuruluşlarımız çok önemli çalışmalar yürütüyor. Bu tür kurumların sayısının arttırılması ve üretimle entegre hale getirilmesi gerekiyor. Sanayi, doktor ve mühendisi bir araya getiren güçlü bir sağlık ekosistemi kurmalıyız. Ancak bu yapıyı kısa vadeli değil, 10, 20, 30 yıllık planlarla oluşturmalıyız" diye konuştu.