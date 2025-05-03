Yapay Zeka ile MR Çekimleri Hızlanacak

TÜRK Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, "Yapay zeka kullanımı ile MR'daki çekim süreleri, yüzde 30 ila 70 oranında hızlanabilecek ve daha hızlı bir şekilde MR'ları çekebileceğiz. Böylece klostrofobisi olan hastalar cihaz içerisinde daha kısa süre kalacaklar" dedi.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, 29'uncu Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı nedeniyle Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Kantarcı, yapay zekanın artık insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline dönüştüğünü belirterek, "Teknoloji konusunda MR, sağlık alanında en önde giden kullandığımız enstrümanlardan birisi. Yapay zeka ile entegrasyonu da hem radyologların işini hızlandıracaktır hem bu doğrultuda bilgisayar desteğiyle işimizi hızlandırırken eksik kalmayacak bir şekilde yardımlarla ön tanılarımızı hızlandıracak. Daha doğru, daha kaliteli raporlar üretir hale geleceğiz. Bundan sonraki teknolojilerden kaçışımız yok. Çekim sürelerimizi hızlandıracak, daha fazla hastayı daha kaliteli bir şekilde değerlendirebilir hale geleceğiz. Yapay zeka kullanımı ile MR'daki çekim süreleri, yüzde 30 ila 70 oranında hızlanabilecek ve daha hızlı bir şekilde MR'ları çekebileceğiz. Böylece klostrofobisi olan hastalar cihaz içerisinde daha kısa süre kalacaklar. Bu sürede belki daha doğru bir şekilde değerlendirme yoluna gitmiş olacağız" dedi.

'CİHAZ, MEME TÜMÖRÜ BELİRTİLERİNİ YAPAY ZEKA YARDIMI İLE SÖYLEYECEK'

MR çekiminde kullanılacak yapay zekanın, hasta hakkında ön bilgilere de ulaşabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kantarcı, "Örneğin meme tümörü olan bir hastanın muhtemel çok erken belirtilerini, cihaz size yapay zeka yardımıyla söyleyebilecek. Alzheimer gibi hastalıklardan, beyindeki bir takım bölgelerin atrofisini (küçülme) önceden size söyleyerek, yapay zekayla yönlendirme yapabilecek. İnsan gözünün rutin protokolde algılayamadığı şeyleri yapay zeka yardımıyla göreceğiz. Kardiyak görüntülemede de bunu yapıyoruz. Plakların analizlerinde ya da kardiyak MR'da da yapay zekayı kullanıyoruz" diye konuştu.

'ALZHEİMER'A YAKALANMA İHTİMALİNİ ÖNCEDEN SÖYLEYEBİLİYORSUNUZ'

Yapay zekanın MR teknolojisine entegrasyonuyla birtakım kanser türlerinin tespitinin mümkün olabileceğini belirten Kantarcı, "Mesela Alzheimer'ın erken tespiti oldukça önemli. Yapay zekayla beyin MR'ını çektikten sonra volümüne bakıyorsunuz. Birtakım virüslerdeki küçülmeleri daha önceden tespit ederek, hastanın Alzheimer'a yakalanma ihtimalini önceden söyleyebiliyorsunuz. Tedbir alma hususunda birtakım yollar kat edebiliyorsunuz. Karaciğer ve akciğer tümörlerinde nodüllerin belirlenmesinde ya da meme hastalıklarında yapay zekayla elde etmiş olduğunuz veriler, normal bir radyoloğun gözünün seçmesinde zorlanabileceği dataları size önceden söyleyerek o bölgeyi yakın takibe aldırmanızı ya da sık takiplerinizi söyleyecektir veya ileri bir teknik yapmanızı size öğütleyecektir. O yüzden yapay zekayla birlikte görüntülerin değerlendirilmesi, erken teşhisin ve buna bağlı olarak da tedavinin öne alınması hususunda önemli bir yol kat etmektedir. Ülkemizin de bu konuda başarılı gayretleri var" dedi.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,