Yanlış Teslim Edilen Cenaze Aileyi Şoka Soktu

Yanlış Teslim Edilen Cenaze Aileyi Şoka Soktu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da özel bir hastanede Dudu Hülya Kahveci'nin cenazesi yanlışlıkla başka bir yere gönderildi. Ailesi, cenazeyi 4 saat boyunca aradıktan sonra buldu.

ADANA'da özel bir hastanede yanlış teslim edilen Dudu Hülya Kahveci'nin (76) cenazesi, yakınlarının çabasıyla defnedilmeden kızı Arzu Yazıcıoğlu'na verildi. 4 saat boyunca annesinin cenazesini aradıklarını anlatan Arzu Yazıcıoğlu, hastane hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 8 gün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dudu Hülya Kahveci, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine kızı Arzu Yazıcıoğlu, ailesiyle hastaneye geldi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 18.00 sıralarında cenazeyi teslim almak için hastane morguna geçen Yazıcıoğlu, annesinin cenazesini bulamadı. Morgda cenazenin bulunmaması üzerine eşi Haluk Yazıcıoğlu ve çocuklarıyla Fatih Polis Merkezi'ne giden Arzu Yazıcıoğlu, şikayette bulundu. Bu sırada iddiaya göre hastane yetkilileri, saat 15.30 sıralarında Feke ilçesine gönderilmek üzere kadın cenazesi teslim ettiklerini bildirdi. Feke'ye gönderilen cenaze yakınlarına ulaşılmasıyla yanlışlık ortaya çıktı.

HASTANE ÖNÜNDE CENAZE TEŞHİS ETTİLER

Feke'den cenaze, saat 21.00 sıralarında hastanenin önüne getirildi. Yol kenarında duran cenaze aracından indirilen tabut açılarak Dudu Hülya Kahveci teşhis edildi. Kahveci'nin cenazesi, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

'ANCAK KOMEDİ FİLMLERİNDE OLUYOR'

Hastane yetkililerinin kendilerine hiçbir açıklama yapmadığını ifade eden Haluk Yazıcıoğlu, "Özür dileyen ya da 'Bugün verdiğimiz cenaze yakınlarının telefonları verelim' diyen olmadı. Buraya bir başkomiser geldi buraya sivil, 'O benim halamdı. Buradan Feke'ye götürmüşler' dedi. Araçla takribi üç buçuk saat. Allah'tan cenazemiz, fethi kabir olmadan bulundu. Eğer bulamasaydık fethi kabirden sonrası daha zordu. Biz zaten acımızı yaşıyoruz, bir de geldik burada cenazemizi bulamayınca şok olduk. Bu ancak komedi filmlerinde oluyor" dedi.

'SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM'

Bu olayın başkalarının başına gelmesini istemediğini belirten Arzu Yazıcıoğlu, "Sonuna kadar şikayetçiyim bu hastaneden. Bu, benim değil başkasının da başına gelebilirdi. Ben annemi 4 saat sonra buldum. Bütün yasal hakkımı arayacağım. Zaten acılıyım, bunların yüzünden acım bin kat arttı. Az önce geldi, çocuklarım teşhis etti cenazeyi. Adana Şehir Hastanesi morguna misafir olarak gitti. Aslında cenaze şu an uçakta olması gerekirdi. Her şeyimiz atladı" diye konuştu.

Arzu Yazıcıoğlu, annesi Dudu Hülya Kahveci'nin cenazesini memleketi Edirne'de toprağa vereceklerini dile getirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.