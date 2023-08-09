Yalova Hastanesi Yangınında 61 Hastanın Tahliye Edildiği Açıklandı

Yalova'da, 61 hastanın tahliye edildiği yangınla ilgili hastane yönetimi yazılı açıklama yaptı. Hastane yönetimi, yangının sterilizasyon ünitesinde çıktığını ve hızlı müdahale ile söndürüldüğünü belirtti. Yangın sırasında ölüm ya da yaralanma olmadığı ve hastaların tedbir amaçlı tahliye edildiği ifade edildi. Hastane yönetimi, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve hastanenin normal çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Yalova'da, 61 hastanın tahliye edildiği yangınla ilgili hastane yönetimi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "09.08.2023 saat 02.17'de Özel Yalova Hastanesi'nin sterilizasyon ünitesinde yangın çıkmış, tek bir oda ile sınırlı kalan yangın ilk müdahaleyle 02.30'da tamamen söndürülmüştür. Hastalarımızın tedbir amaçlı tahliyesi hızlı bir şekilde yapılmış olup, ölüm ya da yaralanma olmamıştır. Hastanemizin temel amacı hastalarımızın tedavisiyle sağlığını korumaktır. Bu anlamda yaşanan üzücü olayın tekrar yaşanmaması için bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca şu anda tüm doktor ve personeliyle hastanemiz, görevinin başındadır. Olay anında ve sonrasında yanımızda bulunan başta vefakar personelimize, Sayın Yalova Valimize, belediye bakanımıza, il sağlık müdürümüz ve başkan yardımcılarına, 112 ekiplerine, AFAD'a, Yalova Belediyesi itfaiye ekiplerine ve yanımızda olup destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerine yer verildi.

Emre Can KAZMALI/ YALOVA,