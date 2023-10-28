Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi Personeli Cumhuriyet'in 100. Yılına İstiklal Marşı ile Kutlama Yaptı

Yalova'da hastane personelinden İstiklal Marşı şiirli 100. yılı kutlama klibi

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstiklal Marşı şiirini okudukları bir klip hazırladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bir video klip hazırladı. Hastanede görev yapan doktorundan hemşiresine, idari biriminden güvenlik görevlilerine personellerin yer aldığı klipte İstiklal Marşı şiirinin 10 kıtası okundu. Birimler ve servislerdeki personellerin bölüm bölüm sırayla seslendirdiği Milli Marşı'mız gururla okundu. Sağlık çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladıkları video kliple kutladı.

Başhekim Dr. Hasan Ergenç, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Hastane personelimizin İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemesi, görevlerini büyük bir vatanseverlikle yerine getirmeleri, bizleri gururlandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına böyle anlamlı bir şekilde katılmak, bizler için büyük bir onurdu" dedi.