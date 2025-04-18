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Yalova'da Özel Hastaneye 8 Milyon TL Cezalı Tıbbi Atık İhlali

Yalova'da Özel Hastaneye 8 Milyon TL Cezalı Tıbbi Atık İhlali
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Yalova'da bir özel hastaneye, tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde depolamak nedeniyle 8 milyon 359 bin 473 TL idari para cezası uygulandı. Hastanede yapılan denetimlerde, tıbbi atıkların evsel atıklarla karışık halde depolandığı tespit edildi.

YALOVA'da faaliyet gösteren bir özel hastaneye, tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde depolanması nedeniyle 8 milyon 359 bin 473 TL idari para cezası uygulandı.

Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede, tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde depolandığı yönelik sosyal medya platformlarında yer alan bir haber üzerine Çevre Denetim Görevlileri tarafından ilgili hastanede denetim ve inceleme yapıldı. Konuyla ilgili Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, denetimde, hastane bünyesinde oluşan tıbbi atıkların ve kontamine laboratuvar atıklarının, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne aykırı şekilde evsel atıklarla birlikte siyah poşetlerde karışık halde ve kontrolsüz biçimde depolandığı tespit edildi. Ayrıca, bu atıkların evsel atık alanı dışında başka bir bölgede de depolandığı belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hastaneye 8 milyon 359 bin 473 TL idari yaptırım uygulandı. İlgili hastaneye, mevzuata aykırı şekilde toplanan ve depolanan tüm atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında kontamine tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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