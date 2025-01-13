Yalova'da Kan Bağışı Seferberliği Başladı

Yalova'da kan bağışı seferberliği

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek kan bağışı kampanyası yoğun katılımla başladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk Kızılay Yalova Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle 13-17 Ocak tarihleri arasında planlanan kan bağışı kampanyası başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kampanyaya başta sağlık çalışanları büyük ilgi gösterdi. Kampanyaya polis ve jandarma ekipleri de katılarak destek verdi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç, 1 aydır bu kampanyanın hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. 5 gün sürecek kampanyada yığılma olmaması için planlamaları ona göre hazırladıklarını anlatan Ergen, "Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kendi hastalarımız için bu kanları toplayıp gerek durumunda hastalarımızda kullanılmak üzere inşallah bu kanları temin edeceğiz. Kızılay'ımızla beraber vatandaşlarımızı güzel ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu kan gerçekten bir ihtiyaç. Yarın kime ne şekilde lazım olacağını bilemiyoruz. O yüzden biz hep şu sloganla yola çıktık. Şu anda biz tanımadığımız birine el uzatalım yarın da tanımadığımız insanlar ihtiyaç halinde bize el uzatsın. Şu anda engelli bir personelimizin form doldurduğunu gördüm, duygulandım. Hemşire arkadaşlarımız işlerini aksatmama koşuluyla aşağıya inip ara ara kan veriyorlar. Biz zaten hastane olarak hastalarımıza sağlık noktasında en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Böyle bir etkinlikte onlar için kanlarımızı da vermenin çok güzel ve farkındalık oluşturacak bir davranış olduğunu düşünüyorum."

Türk Kızılay Yalova Kan Bağış Merkezi Müdürü Sanem Ondur ise geniş bir katılım beklediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki aylarda soğuk havalar bekliyoruz ve Ramazan. O yüzden kan sıkıntısı yaşıyoruz genelde.

Tüm vatandaşlarımız kan bağışına bekliyoruz" dedi.

Kan bağışında bulunan sağlık personelleri ve polisler ise kampanyaya destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.