WHO, Çin'deki Çocuklarda Zatürre Vakaları Hakkında Bilgi İstiyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'de çocuklar arasında yayılan tanı koyulmamış zatürre vakaları hakkında daha fazla bilgi istedi. Çinli yetkililer, artışı Covid önlemlerinin kaldırılmasına bağlarken, WHO bulaşmayı azaltmak için önlem alınmasını talep ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'den, ülkenin kuzeyinde çocuklar arasında yayıldığı bildirilen "tanı koyulmamış zatürre vakaları" hakkında daha fazla bilgi istedi.

Resmi medya dışındaki basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre ülkenin bazı bölgelerindeki çocuk hastaneleri hasta çocuklarla dolup taşıyor.

Çinli yetkililer bu kış grip benzeri hastalıklarda görülen artışı Covid önlemlerinin kaldırılmasına bağlıyor.

WHO, Çin'i bulaşmayı azaltmak için önlem almaya çağırıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı WHO yaptığı açıklamada, medyanın yanı sıra küresel bir salgın gözetim sistemi olan ProMed'de yer alan "Çin'in kuzeyindeki çocuklarda tanı koyulmamış zatürre vakaları" hakkında daha fazla bilgi istediğini söyledi.

WHO'nun açıklamasının ardından Perşembe günü devlete ait Xinhua haber ajansı, Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin açıklamalarını aktararak, solunum yolu hastalığı olan çocukların teşhis ve bakımıyla yakından ilgilenildiğine dair bir haber yayınladı.

Çin'den ve bir enfeksiyon dalgasından bahsedilmesi, koronavirüs pandemisini hatırlattığı için tedirginlik yarattığından WHO konuya açıklık getirilmesini istiyor. Pekin yanıt verene kadar bu enfeksiyon artışının nedeni bilinemeyecek.

WHO, Ekim ayından bu yana Çin'in kuzeyinde son üç yılın aynı dönemine kıyasla "grip benzeri hastalıklarda artış" bildirdiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde başta grip, Covid, küçük çocuklarda solunum yollarını etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon olan mikoplazma pnömoniya ve RSV (respiratuvar sinsityal virüs) gibi hastalıklarda artış olduğunu söyledi.

Yetkililer bu artışı Covid kısıtlamalarının kaldırılmasına bağladı.

İngiltere ve ABD'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerde de pandemi kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra grip benzeri hastalıklarda benzer artışlar görüldü.

Londra Üniversitesi Genetik Enstitüsü'nden Profesör Francois Balloux'e göre, "Çin uzun karantinalardan sonraki ilk kışa doğru büyük bir çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonu dalgası yaşıyor; zira bu ve karantina döneminde solunum yolu mikroplarının dolaşımı ve dolayısıyla onlara karşı bağışıklık büyük ölçüde azalmıştı."

WHO, Pekin tarafından bildirilen zatürre salgını ile solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışın bağlantılı olup olmadığının belirsiz olduğunu ve daha ayrıntılı bilgi için resmi bir talepte bulunduğunu söyledi.

Çin'deki insanları aşı olmak, maske takmak ve el yıkamak gibi temel önlemleri almaya çağırdı.