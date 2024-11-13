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Vitamin IV Terapisi ile Hızla Enerji Artışı

Vitamin IV Terapisi ile Hızla Enerji Artışı
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Medikal Estetik Hekimi Dr. Sinan Akyürek, Vitamin IV Terapisi'nin yüksek dozda vitamin ve mineralleri doğrudan kan dolaşımına vererek hızlı emilim sağladığını belirtti. Bu yöntem bağışıklık sistemini güçlendirmek, cilt sağlığını desteklemek ve kronik yorgunluk gibi sorunlara çözüm sunmakta etkili.

AĞIZDAN alınan takviyelerde karaciğer eliminasyonu nedeniyle besinlerin önemli bir kısmının vücutta emilemediğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Sinan Akyürek, "Vitamin IV Terapisi, yüksek dozda vitamin ve mineralleri doğrudan kan dolaşımına vererek hızlı ve etkili bir destek sağlıyor. Bu sayede besinler doğrudan hücrelere ulaşarak hızlıca emiliyor ve vücutta daha yüksek bir biyoyararlanım sağlıyor. Ayrıca hidrasyon sağlanıyor ve insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunuyor" dedi.

Tedavi yönteminin bağışıklık sistemini güçlendirmekten cilt sağlığını desteklemeye kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını ifade eden Dr. Akyürek, "Bu yöntem; kronik yorgunluk, bağışıklık sistemi desteği, cilt sağlığı, hızlı iyileşme ve enerji artışı gibi konularda destek sunmaktadır. Ayrıca Myers Kokteyli gibi özel vitamin karışımlarının yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltmada etkili olur" diye konuştu.

'UZMAN DOKTORLAR TARAFINDAN UYGULANMASI ÖNEMLİ'

Kanser tedavisi gören hastalara da destekleyici bir seçenek olarak sunulduğunu söyleyen Dr. Akyürek, "Vitamin IV Terapisi medikal alanda giderek daha fazla ilgi görüyor. Uzman doktorlar tarafından uygulanması ise önemli. Yapılan araştırmalar, bu tedavinin kanseri doğrudan iyileştirdiğini göstermese de yorgunluğu azaltarak hastaların yaşam kalitesini artırabileceğini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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