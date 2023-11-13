Vietnam'da Doğum Oranları Düşüyor, Nüfus 2100 Yılında 72 Milyona Gerileyecek

Vietnam'da doğum oranlarının düşmesiyle birlikte nüfusun 2100 yılında 72 milyona gerilemesi bekleniyor. Nüfus Yasası taslağında düşük doğum oranlarına sahip bölgelerdeki kadınlara mali destek ve çocukların öğrenim ücretlerinden muafiyet gibi öneriler yer alıyor.

HANOİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Vietnam nüfusunun 2044 yılında 107 milyona çıkması, ardından düşük doğum oranları nedeniyle 2100 yılında 72 milyona gerilemesi bekleniyor.

VnExpress yerel çevrimiçi gazetesinin Vietnam Sağlık Bakanlığı Büro Başkanı Ha Anh Duc'a dayandırdığı Pazar günkü haberine göre, Vietnam'da doğum oranları 1960'lardaki kadın başına 6,5 çocuk seviyesinden 2020'de 2,05 çocuğa düştü. Ha Anh Duc, istatistiklere göre Vietnam'da yılda 1 milyon çiftin biyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamadığını ve bu rakamın, tüm çiftlerin yaklaşık yüzde 7,7'sine karşılık geldiğini kaydetti.

VnExpress'in haberine göre Vietnam'da hazırlanan Nüfus Yasası taslağında, düşük doğum oranlarına sahip bölgelerde ikinci çocuğu olan kadınlara mali destek sağlanması ve çocukların öğrenim ücretlerinden muaf tutulması gibi öneriler yer alıyor.