Vibrio Bakterisi ile İlgili Hastalık Vakası Tespit Edilmedi

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de vibrio bakterisinden kaynaklı herhangi bir hastalık vakasının bulunmadığını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu durumu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de vibrio bakterisinden kaynaklı herhangi hastalık vakası tespit edilmediğini bildirdi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, "Türkiye'de vibrio bakterisiyle ilişkili hastalık görüldüğü" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Müdürlük olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
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