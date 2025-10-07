Vezirköprü'de Organ Bağışı Farkındalık Kampanyası Düzenlendi

Vezirköprü Devlet Hastanesi tarafından organ bağışı farkındalık kampanyası kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde kurulan stantta, vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Organ bağışında bulunmak isteyenlerin başvuruları da yetkililer tarafından alındı.

Kampanya kapsamında 12 kişi organlarını bağışladı.

Organ Nakli Vezirköprü Bölge Koordinatörü Kübra Aksöz, yaptığı açıklamada, organ bağışının insan hayatı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Organ nakli insan hayatı için çok önemli. Bağışladığınız her organ bir insan hayatını kurtarabilir. Vezirköprü'de de sessiz kalmayarak kampanyamıza destek olan vatandaşlarımızın olduğunu görmek güzel." dedi.