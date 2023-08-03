Veterinerler, şiddeti protesto etmek için iş bırakacak

Veterinerler, mesleklerini yaparken uğradıkları şiddeti protesto etmek amacıyla 6 Ağustos'ta iş bırakmaya hazırlanıyor. Ankara Bölgesi Veteriner Odası, bir meslektaşlarına yapılan saldırı nedeniyle tüm veterinerlerin eylem kararına uymasını istedi.

Veterinerler mesleklerini yaparken uğradıkları şiddeti protesto etmek için 6 Ağustos'ta iş bırakmaya hazırlanıyor. Ankara Bölgesi Veteriner Odası (AVHO), "Değerli Meslektaşlarımız; Çankaya'da bir meslektaşımıza yapılan menfur saldırı nedeniyle Türkiye genelinde 6 Ağustos Pazar günü kliniklerimizde acil hasta dışında hasta kabul etmiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın eylem kararına uyması önemlidir" açıklamasını yaptı.

Ankara'da veteriner hekim Ceren Eroğlu, kendisini enfeksiyon tedavisi gören kedisinin ölümünden sorumlu tutan A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bu olay üzerine Ankara Bölgesi Veteriner Odası resmi sosyal medya hesabından iş bırakma duyurusu yayınladı. Ankara Bölgesi Veteriner Odası'nın açıklaması şöyle:

"Değerli Meslektaşlarımız; Çankaya'da bir meslektaşımıza yapılan menfur saldırı nedeniyle Türkiye genelinde 6 Ağustos Pazar günü kliniklerimizde acil hasta dışında hasta kabul etmiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın eylem kararına uyması önemlidir"