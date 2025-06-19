Veteriner Hekimlerinden Yaz Aylarında Kene Uyarısı

ANTALYA Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı hayvan sahiplerini uyardı. Karabayoğlu, "Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısıdır. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu yüzden erken önlem almak çok önemli" dedi.

Antalya Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karabayoğlu, yaz mevsiminin gelmesiyle dış parazit vakalarında artış yaşandığını söyledi. Karabayoğlu, özellikle kenelere karşı hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Karabayoğlu, kene ile taşınan hastalıkların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, düzenli dış parazit uygulamasının önemini anlattı.

AYDA BİR KORUMA ŞART

Kenelerin görülme sürecinin ilkbaharla başladığını belirten Karabayoğlu, özellikle yaz aylarında tehlikenin arttığını söyledi. Karabayoğlu, "Tüm dış parazitler risk taşır ancak keneler doğrudan kanla temas kurdukları için hastalık bulaştırma oranı çok yüksektir. Bu nedenle ayda bir kez damla ya da tablet şeklinde dış parazit uygulaması yapılmalı. Özellikle yeşillik alanlarda yaşayan köpekler için parazit tasması da ek koruma sağlar" dedi.

KENEYE PENSE İLE MÜDAHALE

Kenenin hayvana yapıştığı fark edildiğinde hızlı müdahalenin şart olduğunu söyleyen Karabayoğlu, "Kene ne kadar uzun süre vücutta kalırsa, hastalık bulaştırma riski o kadar artar. Kene görüldüğünde bir pense yardımıyla ya da tırnağın ucu ile deriye yapıştığı yerden tutularak yavaşça çıkarılmalı ve ardından mutlaka bir veteriner kliniğine başvurulmalı" diye konuştu.

'PARK VE BAHÇELERİN İLAÇLANMASI LAZIM'

Kenelerin insanlar için de tehlike arz ettiğini belirten Karabayoğlu, "Keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısıdır. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu yüzden erken önlem almak çok önemli. Park ve bahçelerin önceden ilaçlanması gerekir. Ekosistemdeki canlılar arasında da denge vardır. Örneğin karıncalar, kenelerin yumurtalarını yok ederek çoğalmalarını engeller. Karıncaların yok edilmesi kenelerin artmasına yol açabiliyor. Hayvan sahiplerinin de kene konusunda dikkatli olması şart. Taşıdığı hastalıklar ile birlikte hayati tehlike taşıyor" dedi.

KORUNMAK TEDAVİDEN DAHA KOLAY

Hayvan sahiplerinin yaz aylarında koruyucu uygulamaları ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Karabayoğlu, "Hastalıklardan korunmak, hastalandıktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay. Bu nedenle dış parazit ilaçlamalarını düzenli yaptırmak, tasma kullanmak ve yaşam alanlarını gözlemlemek büyük önem taşıyor" diye konuştu.