Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırıya Tepki

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Veteriner Hekimler Derneği, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'nde 5 Ekim günü 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciye yapılan saldırıya tepki gösterdi. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, "Artık lütfen, veteriner hekimlerinin de bu ülkede sağlık çalışanı olduğunu ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığını herkes bilsin. Kanunlar işler olsun ve veteriner hekimler de kanun kapsamına alınsın" dedi.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk ve Samsun Temsilcisi Tuncer Onur OMÜ Veteriner Fakültesi öğrencisilerine hasta yakını tarafından uygulanan şiddeti kınadı. Onur, "Türkiye'deki bütün meslektaşlarımızı bütün duyarlı insanları konuyu takip etmeye davet ediyoruz. Biz Veteriner Hekimler Derneği Samsun İl Temsilciliği olarak konun ısrarlı takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

"VETERİNER HEKİMLER SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK ADDEDİLMİYORLAR"

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk şunları söyledi:

"Yine şiddet, yine veteriner hekimlere uygulanan şiddet. Samsun OMÜ Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir canı, bir hastayı kurtarmaya çalışırken, işlerini yaparlarken, yine şiddete uğradı arkadaşlarımız. Ne acıdır, birçok kimse yine bu olayı görmemezlikten geliyor. Birçok kimse yine veteriner hekimin adında hekim olarak geçen bir meslek gurubunun uğradığı bu şiddeti, bu mağduriyeti, bu zorbaların, uyguladığı eylemi görmemezlikten geliyor ve ne yazık ki, veteriner hekimler, sağlık çalışanı olarak bile addedilmiyoruz bu ülkede. Bu anlamda çıkarılan kanunların kapsamına bile alınmıyoruz. Çok yazık, çok üzüntü verici. Samsun OMÜ Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zorbaların şiddetine uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Artık lütfen, veteriner hekimlerin de bu ülkede sağlık çalışanı olduğunu ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığını herkes bilsin. Kanunlar işler olsun ve veteriner hekimler de kanun kapsamına alınsın."

"MESLEKTAŞLARIMIZA UYGULANAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ"

Veteriner Hekimler Derneği Samsun Temsilcisi Tuncer Onur ise şunları söyledi:

"5 Ekim gecesi Veteriner Fakültesi'nin hayvan hastanesinde hayvanı ex olan bir hayvan sahibi, oradaki veteriner fakültesi öğrencilerimize fiziki ve fiili saldırı da bulunmuştur. Biz bu saldırıyı nefretle ve esefle kınıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin hiçbir sorumluluğu ve suçu yokken böyle bir fiili saldırının yapılması, bizim aklımıza acillerde bir hasta yakını öldüğü zaman doktoru darp eden, doktoru öldüren insanlar aklımıza geldi. Bizde veteriner fakültesi öğrencileri olarak yani öğrencileri adına, ya da meslektaşlarımız adına fiili saldırıya uğramasını esefle kınıyoruz. Bu konuda yasaların ve yönetmeliklerin veteriner hekimleri de sağlıkta şiddet kapsamına alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'deki bütün meslektaşlarımızı bütün duyarlı insanları konuyu takip etmeye davet ediyoruz. Biz Veteriner Hekimler Derneği Samsun İl Temsilciliği olarak konun ısrarlı takipçisi olacağız."