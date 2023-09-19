Veteriner Hekimlerden Şap Aşısı Çağrısı

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Sonbahar Şap Aşılaması çalışmasına dikkat çekerek besicilere hayvanlarını aşılatmaları çağrısı yaptı. Şap hastalığının hayvanlarda ciddi verim kayıplarına ve ölüme neden olduğunu belirten Köse, aşılama yapılmazsa hastalığın rüzgarla bile kilometrelerce yayılabileceğini ve hayvan ihracatının bitme noktasına gelebileceğini söyledi.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Eylül'de başlattığı 'Sonbahar Şap Aşılaması' çalışmasına dikkat çekerek besicilere hayvanlarını aşılatmaları çağrısı yaptı. Aksi takdirde hayvancılığın büyük ölçüde sekteye uğrayabileceğini kaydeden Köse, Türkiye'de 70'e yakın şap mihrakı var. Aşılama yapılmazsa hastalık, rüzgarla bile kilometrelerce yayılabiliyor. Yani şap aşısı yaptırılmazsa hayvan ihracatı bitme noktasına gelir dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin farklı kentlerinde görülen SAT-2 tipi şap virüsünün hayvanlar arasında yayılmasını önlemek adına ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketlerini yasakladı. Bu yasak 28 Nisan'da Kurban Bayramı'ndan kısa bir süre önce kaldırıldı, hayvan hareketliliği yeniden başladı. Ülkede şap hastalığı tehlikesinin geçmediğini ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini anlatan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, besicilere bakanlığın 1 Eylül'de başlattığı 'Sonbahar Şap Aşılaması' çalışmasına rağbet göstermeleri için çağrı yaptı.

'RÜZGARLA BİLE KİLOMETRELERCE YAYILIYOR'

Şap hastalığının hayvanlarda ciddi verim kayıpları veya ölüme neden olduğuna dikkat çeken Köse, Ülkemizde yılda iki defa aşı kampanyası yapılıyor. Kurban Bayramı'nda büyük bir hayvan hareketliliği oldu. Bu süreç yeteri kadar kontrollü yürütülemediği için hastalığın önüne geçilemedi. Türkiye'de 70'e yakın şap mihrakı var. Aşılama yapılmazsa hastalık, rüzgarla bile kilometrelerce yayılabiliyor. Yani şap aşısı yaptırılmazsa hayvan ihracatı bitme noktasına gelir. Bu hastalığa karşı tek silahımız aşı. Besicilerimiz 'bu aşı hayvana zarar verir, sütünü keser' gibi asılsız söylentilere kulak asmadan hayvanlarını aşılatsınlar diye konuştu.

'ŞAP VAKALARI, AVRUPA BİRLİĞİ'NE BİLDİRİLİYOR'

Şap aşısının cüzi miktarlara yapıldığını ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Köse, Hastalık yayılırsa hayvancılık yara alır. Böylece ülke ekonomisi zarar görür. Üstelik şap vakaları Avrupa Birliği ülkelerine bildiriliyor. Ardından o mihraklarda hayvanlar karantina altına alınıyor. Haliyle ticaret de ihracat da duruyor. Eğer besiciler bunu ciddiye almazsa ülkemizde şap hızla yayılır. Hayvanlarımızı kaybederiz. Kalanlarda da verim oldukça azalır. İhmal etmeden veteriner hekimlerimizin aşı çalışmalarına destek versinler dedi.