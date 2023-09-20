Veteriner Hekimlerden Hayvanlara Müdahale Uyarısı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, tıbbi müdahale ihtiyacı olan hayvanların, hastanelere değil, veteriner hekimlere götürülmesi gerektiğini ifade etti. Arslan, hayvanlara müdahale eden kişilere hapis cezası uygulandığını belirtti.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, tıbbi müdahale ihtiyacı olan hayvanların, hastanelere değil, veteriner hekimlere götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, tıbbi müdahale gereksinimi olan hayvanların gerek hukuk gerekse sağlık açısından hastanelerde insan sağlığından sorumlu doktorlara değil, veteriner hekimlere götürülmesinin önemine dikkati çekti.

Basında "iyi niyet" olarak yansıyan bu davranışların Hayvanları Koruma Kanunu gereğince suç olduğunun altını çizen Arslan, mevzuatta hangi meslek grubundan olduğu fark etmeksizin hayvanlara müdahale edenlere hapis cezası yaptırımı uygulandığına işaret etti.

Arslan, "Veteriner hekim bulamadığı için hastaneye gitti" şeklinde verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 32 veteriner fakültesinden her yıl neredeyse 4 bin veteriner hekim mezun ediliyor. Neredeyse her mahallede, köyde 24 saat hizmet veren serbest veteriner hekim bulunuyor. Ayrıca yerel yönetimlerin geçici bakımevleri, veteriner fakültelerinin hayvan hastaneleri ya da söz konusu yaban hayvanları olduğunda Doğa Koruma ve Milli Parklar, 112 acil ihbar merkezleri ulaşılabilecek kamu kurumlarıdır. Yetkisi ve eğitimi olmadan hayvanlara müdahale eden kişiler, öncelikle bilimsel gerçeklere sonra kendi mesleğine, sonra da veteriner hekimlik mesleğine karşı hukuki ve etik açıdan büyük suç işlemektedirler."

Türkiye'de hayvan sağlığı hizmetinin sadece bu amaç için 5 yıl eğitim almış veteriner hekimlerce verildiğini belirten Arslan, TVHB olarak vakaları takip edip ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, üyesi oldukları meslek odasına şikayet ettiklerini bildirdi.

Arslan, son günlerde sosyal medyada yer alan bütün vakaların, şahısların görev yaptığı ilgili kurumlara şikayet edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç yakından takip edilmektedir. Daha önce bu konuda çok sayıda lehimize sonuçlanmış dava olup, sahte veteriner hekimlikten ceza almış hükümlüler bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte de yetkisi ve eğitimi olmadan mesleğimizi yapmaya çalışanlara karşı hukuki takibimizi sürdüreceğimizi, hayvan sağlığını ve mesleğimizi korumaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."