Veteriner Hekimlerden Bilinçsiz İlaç Kullanımına Uyarı

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, son zamanlarda internetten bilinçsiz şekilde ilaçlar satın alındığını belirterek, "Hekimler, hastayı muayene edip durumuna göre ilacın dozunu belirler. Bunun dışındaki her uygulama hayvanınızı öldürebilir. Uzun vadede insanlığa zarar verebilir" dedi.

Son dönemlerde evcil hayvan sahipleri ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri arasında, veteriner hekim kontrolü olmadan internet üzerinden ilaç siparişi verme alışkanlığının yaygınlaşması dikkat çekti. Hayvanların hastalanması durumunda yalnızca internet araştırmalarına dayanarak antibiyotik, vitamin ve tedavi amaçlı ilaçların kullanılmasının, hayvan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğu belirtildi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bilinçsiz ilaç kullanımının hayvanların tedavisini zorlaştırdığını, ilaç direncine yol açarak halk sağlığı açısından da tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Nihat Köse, ilaçların yanlış ve bilinçsiz kullanımının hayvanların yaşamına mal olabileceği uyarısında bulundu. Köse, "Son zamanlarda internette ilaç satışı çok gündeme gelmeye başladı. Öncelikle ilacın ne olduğunu anlatmak isterim. İlaçların tamamının birtakım toksik etkileri vardır. 'Terapötik' denilen, yani tedavi dozu diye bir kavram vardır. Bunun üstünde bir de 'letal doz', yani öldürücü doz vardır. İlaç; hastalığa göre, hekim önerisiyle, yeterli süre ve yeterli dozda, vücuttaki patolojik sorunları yani hastalıklı durumu fizyolojik yani sağlıklı duruma getirmek için kullanılan kimyasallardır. Doğru miktarda, doğru zamanda, doğru ilaç kullanılmazsa hayvanlarımız bunu canlarıyla ödeyebilirler" dedi.

'ÖNEMLİ NOKTA İNSAN SAĞLIĞI'

Evcil hayvanlarının yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyenler için de durumun kritik sonuçlar doğurabileceğini belirten Köse, ilaçların insan sağlığına da etki edebileceğini söyledi. Köse, "Burada asıl önemli olan nokta, insan sağlığıdır. Çünkü hayvansal gıdalar insanlara ulaşıyor. Örneğin, hayvanlarda antibiyotikler gereksiz ve bilinçsiz şekilde kullanılırsa, antibiyotiğe dirençli bakteriler gelişir. Bazı ilaçların vücutta kalma süreleri ve vücuttan atılma yolları vardır. Bazı ilaçlar sütle, bazıları etle kalıntı bırakabilir. Veteriner hekimler, ilacı kullandıkları zaman o hayvanın sütü veya eti ne kadar süreyle gıda olarak tüketilmeyeceğini de belirler. Bu süreye dikkat edilmezse, ette veya sütte ilaç kalıntısı kalır. Yetersiz dozda ve gereksiz yere antibiyotik kullanımı da bakterilerde direnç gelişimine yol açar. Yani antibiyotikler artık etkisiz hale gelir. Bilim insanları diyor ki; 2050 yılında insanları tedavi edecek antibiyotik bulamayabiliriz. Bunun kökeni de büyük olasılıkla hayvanlardan ve gıdalardan gereksiz antibiyotik alınmasıdır" ifadelerini kullandı.

'HASTALIK YOKTUR, HASTA VARDIR'

Nihat Köse, ilaçların mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini aktardı. Köse, "Hiçbir zaman hiçbir ilacı hekiminize danışmadan almayın. Prospektüslerde yer alan 'hekim başka türlü önermediği takdirde' ibaresi, ilacın hekim kontrolünde kullanılmasının şart olduğunu gösterir. Unutmayın, 'hastalık yoktur, hasta vardır.' Hekim, hastayı muayene edip durumuna göre ilacın dozunu belirler. Bunun dışındaki her uygulama hayvanınızı öldürebilir, uzun vadede insanlığa zarar verebilir. İnternetten ilaç almayın, çünkü bu ürünlerin denetimi yoktur. Veteriner kliniklerine satılan her ilaç Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt altına alınır. Yetkisiz yerlerden alınan ilaçların ne olduğu belli değildir, hatta ilaç bile olmayabilir. Bu nedenle her zaman hekim önerisine uyun ve ilaçları yalnızca yetkili yerlerden temin edin" diye konuştu.

'VETERİNER HEKİM ÖNERMEDEN İLAÇ ALMAM'

Veteriner hekim kontrolü olmadan ilaç kullanmadığını belirten köpek sahibi Mina Ataç, "2 tane köpeğim var, doğdukları günden beri veteriner kontrolü dışında hiçbir ilaç tedavisi uygulamadım. Aynı şey benim çocuğum için de geçerli; komşu tavsiyesiyle ilaç kullanmam. Bütün çevreme de bunu uygulamalarını tavsiye ederim" dedi.