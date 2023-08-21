Veteriner Hekimler, Şiddet Olaylarını Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

TOKAT'ta veteriner hekimler, meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için 1 günlük iş bıraktı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 Ağustos'ta enfeksiyon tedavisi gören bir kedinin ölmesi sonrası veteriner hekim Ceren Eroğlu'nun darp edilmesi nedeniyle Tokat'ta Veteriner Hekim Odası tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya kentte görev yapan veterinerler katıldı. Grup adına açıklama yapan Tokat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır.Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından veteriner hekimler, bu olaya tepki olarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

TOKAT'ta veteriner hekimler, meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için 1 günlük iş bıraktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 Ağustos'ta enfeksiyon tedavisi gören bir kedinin ölmesi sonrası veteriner hekim Ceren Eroğlu'nun darp edilmesi nedeniyle Tokat'ta Veteriner Hekim Odası tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya kentte görev yapan veterinerler katıldı. Grup adına açıklama yapan Tokat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır.Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından veteriner hekimler, bu olaya tepki olarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.(DHA)