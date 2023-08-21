Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddeti Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

ANTALYA'da veteriner hekimler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek ve veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemesi gerekçesiyle 1 günlüğüne iş bıraktı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı. Veteriner hekimler gün boyunca acil durumlar dışında hasta kabul etmeyecek. Antalya Veteriner Hekimler Odası'na üye yaklaşık 100 veteriner hekim, kent merkezindeki Aydın Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Beyaz önlüklerini de giyen hekimler, yakalarına ise siyah kurdele taktı. Grup adına açıklama yapan Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. 56 veteriner hekimler odasının ortak kararıyla sağlıkta şiddete dikkati çekmek için iş bırakma eylemi yaptıklarını belirten Karabayoğlu, veteriner hekimlerin de koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek, toplum sağlığını koruduğuna dikkati çekti.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Karabayoğlu 'Veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, hayvansal protein eksikliği ve insanlara geçen hastalıklar olarak halkımıza geri dönüyor. Bizler linç ediliyor, darp ediliyor ve öldürülüyoruz. Bizlerle birlikte halk sağlığı da ölüyor. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta şiddet yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddet tavizsiz cezalandırılmalıdır. Veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir diye konuştu. (DHA)