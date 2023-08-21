Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasasına Dahil Edilmeli

Giresun Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ülfet Çakır, yaptığı açıklamada veteriner hekimler olarak veteriner hekimliğin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini talep etti.

Giresun Veteriner Hekimler Odası, Atatürk Meydanında veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlar üzerine bir basın açıklaması yaptı. Oda Başkanı Ülfet Çakır, veteriner hekimlere karşı saldırıların son bulması gerektiğini dile getirerek bu mesleğin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesi gerektiğini açıkladı.

Çakır, yağtığı açıklamada, "Bugün burada mesleğimizin uğradığı haksızlıklar için toplanmış bulunuyoruz. Veteriner hekimlik mesleği sorumluluğu gereği hayvan sağlığı, insan sağlığı, toplum sağlığı ve gıda güvenliğine hizmet eden insan yaşamının her alanında olan bir meslek grubudur. Bu geniş sorumluluk alanına sahip veteriner hekimler, ülkenin en ücra köşesinden kent merkezine kadar her yerde hizmet vermektedirler. Toplum için sağlıklı gıda kontrolü yaparken baskıya ve mobinge uğraması, üreticiye destek verirken güvende olmaması, yerel yönetimlerde sahipsiz hayvanlar için çalışırken mobing ve lince uğraması, kendi öz sermayesiyle kurduğu muayenehanesinde güvenli olmayan koşullarda çalışmak zorunda kalması, kamu hizmeti verirken en ücra köylerde aşı ve bilgi kirliliği sonucu uğradığı psikolojik baskıdan dolayı bugün Giresun'da ve tüm ülkede veteriner hekimler 'biz bunları haketmiyoruz' diyerek başlattığı bir hak arama mücadelesidir. Bizler şiddetten uzak, kendimizi güven içinde hissettiğimiz çalışma ortamını sağlayacak, kanuni bir düzenleme istiyoruz" dedi.

Giresun Veteriner Hekimleri Genel Sekreteri Emre Altunkaynak ise Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının şiddete karşı basın açıklamasını okudu.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililere seslene Altunkaynak, şu açıklamayı yaptı:

"Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor. Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir." - GİRESUN