Veteriner hekim uyardı: " Nemrut'un ayılarından uzak durun"

Nemrut'un maskot ayıları tehlike olmaya başladı

BİTLİS Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, Nemrut Krater Gölü'nde bulunan ayılarla mümkün mertebe aynı ortamlarda durmamak gerektiğini ifade ederek, "Nemrut Krater Gölü'nde ayı popülasyonu gün be gün artmaktadır. Ayılarla mümkün mertebe aynı ortamlarda durmamak gerekiyor çünkü ayıların güvenlik alanlarına girdiğimizde bunu tehdit olarak algılayıp tedirgin hissedip saldırı gerçekleştirirler" dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük Krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü'nde bulunan Nemrut'un maskot ayıları gün geçtikçe saldırgan hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde bazı vatandaşlar ile İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan'ın anons yaptığı esnada ayılar tarafından saldırıya uğramıştı. Gün geçtikçe saldırganlaşan ayılar ile ilgili uyarılarda bulunan Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Veteriner Hekim Rehber Altıntaş bu hususta dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayılarla mümkün mertebe aynı ortamlarda durmamak gerektiğini söyleyen Altıntaş, "Nemrut Krater Gölü'nde ayı popülasyonu gün be gün artmaktadır. Bu dönemlerde insanlarımız, hayvanlara zarar vermedikleri için bundan dolayı ayı popülasyonu artmaktadır. İnsanlarda ayıların yaşam alanlarını kullandıkları için ister istemez ayıların tepkilerini çekiyoruz. Çünkü ayıların bir güvenlik, hakimiyet alanları var ve bizlerde bu alanlara giriyoruz bundan dolayı saldırılar gerçekleşiyor. Ayılarla mümkün mertebe aynı ortamlarda durmamak gerekiyor çünkü ayıların güvenlik alanlarına girdiğimizde bunu tehdit olarak algılayıp tedirgin hissederler" dedi.

"Ayılar çok iyi koku alırlar, çok iyi duyarlar, çok iyi yüzücüdürler ve çok da iyi tırmanırlar"

Ayıların bulunduğu yerlerde olabildiğince kamp yapmamak gerektiğini söyleyen Altıntaş, "Ayılardan kaçmak çok zordur. Mümkün mertebe onlardan uzak durmak lazım. Ayılar çok iyi koku alırlar, çok iyi duyarlar, çok iyi yüzücüdürler ve çok da iyi tırmanırlar. Yani karada ayıdan kaçmanın yolu çok zordur. Bu yüzden ayıların bulunduğu ortamlarda kamp yapmamak lazım. Oldu ki kamp yapmak istediniz, çadırınızı mümkün mertebe daha ışıklı bir ortamda bırakmalıyız. Kamp çadırlarımızda olabildiğince gıda bırakmamalıyız ve kapalı ambalajlar içerisine paketleyip en az 100-150 metre ilerimizde bir ağaca asmamız gerekiyor. Çünkü kokuyu alan ayılar ister istemez çadır etrafında dolaşıp rahatsız edebilirler. Tuvalet ihtiyaçlarımızı da en az 100-150 metre çadırdan uzak bir yerde yapılması lazım. Bu konulara çok dikkat etmemiz lazım. Orman yürüyüşlerinde mümkün mertebe ayıların yuvalarına yakın yerlerde yürümemek lazım. Buralarda yürüyüş yaptığımız zaman bile en azından bir düdük çalarak veya sürekli şarkı söyleyerek veya sürekli bağırarak en azından insanla direkt karşılaşmasının önüne geçilebilerek bu şekilde korunabiliriz" diye konuştu.

İnsanların doğal yaşamdaki hayvanların yaşam alanlarını kısıtlamaması gerektiğini söyleyen Altıntaş, "Mümkün mertebe insanlar, doğal hayattaki canlıların yaşam alanlarını kısıtlıyorlar. Sürekli yaşam alanlarını kısıtladıkları için, sürekli bir karşılaşma oluyor. Nemrut Kalderası milli park olduğundan, insanların doğal yaşamdaki hayvanların yaşam alanlarını kısıtlaması etik bir davranış değildir. Kalderaya gidilip ziyaret edinilebilir ama hayvanların yaşam alanlarına girilip huzursuz etmenin anlamı yoktur" şeklinde konuştu.