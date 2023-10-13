Veteriner hekim, kafede nefes borusuna kaçan kişiyi kurtardı

Isparta Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve hayvan barınağında görevli Bedran Ağacanoğlu, 2 Ekim'de arkadaşı ile kent merkezindeki bir kafeye gitti. Masada oturup, tatlı yiyen Ağacanoğlu, karşı masada tatlı yiyen başka bir kişinin el işareti yapması sonucu nefes borusuna parça kaçtığını anladı. Hemen müdahale ederek Heimlich manevrasını uygulayan Ağacanoğlu, vatandaşı kurtardı. Kendine gelen kişi, olay sonrası çayını ve tatlısını bitirerek ayrıldı. Ağacanoğlu'nun vatandaşı kurtardığı anlar ise kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'3 DEFA HEİMLİCH MANEVRASI DENEDİK'

O anları anlatan Bedran Ağacanoğlu, "O gün arkadaşım ile tatlı yemeye gitmiştik. Yan tarafımdaki vatandaş, gıda parçası boğazına kaçınca eliyle işaret yaptı. O an bir veteriner hekim olarak, sağlık çalışanı olarak sorumluluk almak istedim. Heimlich manevrasıyla müdahale ettim. 3 defa Heimlich manevrası denedik. Direkt manevra yaptıktan sonra gıda parçası boğazından yere düştü. Hayatını kurtardığım için mutluyum. Vatandaşımız da iyiydi. Kendine geldi. İlk yardım bildiğimiz için o an o sorumluluğu almak istedim. Mutluyum, gururluyum. Bir insan canı kurtarmak da hayvanları kurtardığımız gibi çok güzel bir duygu oldu. Çünkü karşımdaki insanın teşekkürü bile açıkçası yetti. Hiçbir ambulansa gerek kalmadan vatandaş, çayını içti. 10 dakika sonra hesabını ödeyip, gitti" diye konuştu.