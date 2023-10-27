Veteriner hekim: Hayvanlardan insanlara geçebilen sadece 1 uyuz türü var

Veteriner hekim Tuğçe Kara: "Hayvanlardan insanlara geçebilen sadece 1 uyuz türü var"

Uyuz salgını sebebiyle iç-dış parazit uygulamaları artık daha önemli

Hayvanlarda iç-dış parazit uygulamalarının 3 ayda bir yapılması tavsiye ediliyor

"İnsanlardaki uyuzun artmasının temel sebebi hijyen kurallarına dikkat etmemeleri"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de veteriner hekimlik yapan Tuğçe Kara, son dönemlerde artan uyuz vakalarının hayvanlardan kaynaklanmadığını, 3 ayda bir yapılması tavsiye edilen iç-dış parazit uygulamalarına tedbir amaçlı daha dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemlerde uyuz vakaları arttı. Yeterli hijyen şartlarının sağlanamaması sebebiyle bir salgın olduğu bilinirken, vatandaşların bir bölümü uyuz hastalığının hayvanlardan kaynaklandığını düşünüyor. Konuyla ilgili bilgiler paylaşan veteriner hekim Tuğçe Kara ise, insanlarda gözüken uyuz etkenlerinin genellikle hayvanlara bulaşacak türden olmadığını ve hayvanlardan insanlara geçebilen sadece 1 uyuz türünün olduğunu ifade etti. Evcil hayvanlarda 3 ayda 1 rutin olarak yaptırılması gereken iç-dış parazit uygulamalarının önemine de vurgu yapan Kara, uyuz hastalığıyla ilgili hayvanların günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Hayvanlardan insanlara geçebilen sadece 1 uyuz türü var"

Tuğçe Kara, uyuz salgınıyla ilgili hayvan sahiplerine çok panik yapmamalarını tavsiye etti. İnsanlarda gözüken uyuz etkenlerinin genelde hayvanlara bulaşan türden olmadığını açıklayan Kara, "Çok panik yapılmamasını öneriyoruz. Biz zaten rutin olarak iç-dış parazit uygulamalarını hayvan evde olsa bile 3 ayda bir sıklıkla tavsiye ediyoruz. Bunları düzenli yaptıran hasta sahiplerinde ve hastalarımızda böyle problemler oluşmuyor. Ama en ufak bir lezyon, yara ya da tüy dökülmesi görüldüğünde de hayvanın muhakkak kliniğe getirilip muayene edilmesi gerekiyor. Evveliyatını insanların kendilerinin düşünmelerini söylüyorum, 3 ayda bir iç-dış parazit uygulamalarını yaptırmayan vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını öneriyorum. İnsanların düşündüğünün aksine toplumda şöyle bir yanlış anlaşılma var, sanki bütün uyuzlar hayvanlardan geçiyor. Aslında bu tam tersi. Hayvanlardan insanlara geçebilen sadece 1 tane uyuz var o da 'Sarcoptes' dediğimiz bir tür" dedi.

"İnsanlardaki uyuzun artmasının temel sebebi hijyen kurallarına dikkat etmemeleri"

Hayvanlarda sıklıkla 'Demodeks' ve 'Kulak uyuzu' ile sadece kedilerde ve köpeklerde görülen türlere rastladıklarını belirten Kara, "Bunlar insanlara geçmiyor. Dediğim gibi sadece 1 uyuz türü insanlara geçebiliyor ve o sanıldığı kadar yaygın değil. İnsanlardaki uyuzun artmasının temel sebebi, insanların birbirleriyle olan teması ve genel hijyen kurallarına dikkat etmemeleri. Tabii doktorlar bunun açıklamasını daha iyi yaparlar ama ben en azından hayvanlar yönünden olan kısmını anlatayım, sanılanın aksine hayvanlardan insana o kadar yoğun bir bulaş yok. Bir evcil hayvanda da uyuz varsa onun veteriner hekim tarafından muayene edilmesini tavsiye ediyoruz. Asla bulaşmaz demiyoruz, bulaşan bir türü var. Çok panik yapmamak gerekir, tedavisi gerek insanlar için gerek hayvanlar açısından çok zorlayıcı olmuyor. Sonuçta ölümcül ya da çözümü olmayan bir hastalık değil. Çok basit, birkaç ilaç kullanımıyla toparlayabiliyoruz. İnsanlardaki uyuzun asıl nedeni hayvanlar değil. O yüzden hayvanları günah keçisi ilan etmeyelim" şeklinde konuştu.