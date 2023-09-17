- Vangölü Aktivistleri Derneği sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi

VAN - Vangölü Aktivistleri Derneğinin Pedalşör Bisiklet Kulübüne üye 25 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle pedal çevirdi.

Yapımı devam eden Van çevre yolunda bir araya gelen Pedalşör Bisiklet Kulübüne üye 25 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal çevirdiler. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pedalşör Bisiklet Kulübü Üyesi Sadullah Çakıcı, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Bisikletler, fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan çalışır ve bu nedenle karbon emisyonlarını azaltır. Böylece hava kalitesini iyileştirir ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar. Bisiklet sürmek; aynı zamanda fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder" dedi.