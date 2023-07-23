Van Kaymakamı Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla kan verdi.

İlçenin en kalabalık caddesi olan Azerbaycan Caddesi'nde bulunan mobil kan bağış aracını ziyaret eden Kaymakam Türker, kan bağışında bulundu. Kan bağışı yapan vatandaşlarla da tek tek ilgilenen Kaymakam Türker, kan bağışının insan yaşamında önemli olduğunu kaydetti. Türker, "Ülkemizde 18 bölge 68 kan bağış merkezi ve mobil kan bağış aracıyla birlikte 300'den fazla noktada hizmet verilmektedir. İlçemizde de Kızılay tarafından mobil kan merkezi düzenli olarak hizmet vermektedir. İlçemizde de kan bağışına yoğun ilgi bulunmaktadır. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kan bağışı, insan yaşamında büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı insanların kan vermesi bedenen de faydalı olduğu gibi bir başka cana hayat kattığı aşikardır" dedi.

Kamu personelleri, belediye başkanlığı çalışanları, esnaf ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 96 ünite kan bağışı alındı. Daha önce 10 ünite kan bağışında bulunan Cafer Kayar, Kenan Yıldırım ve Hasan Gültekin'e Kaymakam Hasan Hüsnü Türker tarafından bronz madalya ve teşekkür belgesi takdim edildi. - VAN