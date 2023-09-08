Van'ın Gürpınar ilçesinde anjiyo olan 46 yaşındaki Salih Bayhan fenalaşarak ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde fenalaşan hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kente 111 kilometre uzaklıktaki Oğuldamı Mahallesi'nde daha önce anjiyo olan 46 yaşındaki Salih Bayhan'ın göğüs ağrıları başladı.

Fenalaşan Bayhan için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine, mahalleye ambulans ve ambulans helikopter yönlendirildi.

Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa alınıp ambulans helikopterin indiği alana götürüldü.

Hasta, burada ambulanstan alınıp sağlık görevlilerince taşındığı ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.