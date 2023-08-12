Van'ın Gürpınar ilçesinde arı sokması sonucu vücudunda alerji oluşan Saniye Somer ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde arı sokması sonucu vücudunda alerji oluşan Saniye Somer, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Kılıçtutan Mahallesi'nde arı sokması sonucu vücudunda alerjik reaksiyon gelişen 50 yaşındaki Somer'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi. Somer, mahalle yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.