Van Gölü Kıyılarında Sinek ve Haşere İlaçlaması Yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Gölü kıyıları başta olmak üzere dere, sazlık, bataklık ve park gibi alanlarda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda sinek ve haşere popülasyonunda ciddi azalma olduğu belirtildi.

VAN Gölü kıyıları, bataklık, sazlık ve park gibi alanlarda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Gölü kıyıları başta olmak üzere dere, sazlık, bataklık ve park gibi alanlarda haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. 60 kişilik personelin katıldığı ve 40 dereceyi bulan sıcak havada yürütülen çalışmalarda, kötü koku yapan birçok nokta ilaçlanıyor. Nisan ayından bu yana devam eden çalışmalarla, sinek ve haşere popülasyonunda ciddi azalma olduğu belirtildi. Çalışmalarda da Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor. (DHA)