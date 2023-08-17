Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta hastaların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve hastane işleyişinin aksamaması için kriz yönetimi yapıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, hastane birim müdürleri ve sağlık ekiplerine depremle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Senaryo gereği kentte yaşanan 6.8'lik deprem sırasında hastane, ambulans ve sağlık hizmetinin aksamaması açısından kriz yönetimi yapıldı.

Hastane Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, tatbikatta hastaların güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladıklarını belirtti.

Hastanelerin depremlerde çok önemli kurumlar olduğuna dikkati çeken Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Hastaneler depremde de işleyişine devam etmek zorundandır. Halihazırda tedavi gören, ameliyat olan, yoğun bakımda yatan hastalar var. Depremde göçük altında kalan yaralıların ilk başvuracakları kurum hastanelerdir. Bu açıdan burada bu senaryoyu yaptık. Depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Depremde riskli iller arasında bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat hastalarımızın tahliyesi, olası elektrik kesintisi, ameliyatı devam eden hastanın cerrahi ekip hazırlığı ve anestezi ekibiyle beraber tahliyesinin yapılmasını planladık. Umarım bu farkındalık daha da artar. Hepimiz hep beraber depreme daha hazır hale geliriz."

Sarıkaya, "Bu tür afetlerde basının ilk reaksiyonu çok önemli. Halkı sakinleştiren kurumlarla işbirliği içinde çalışan bir basın hareketi olduğu zaman gereksiz bir panik hali ve yanlış bilgilendirme olmuyor." dedi.