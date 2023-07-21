Van'da yaz aylarında çocukluk çağı kaza oranları arttı

Van'da çocukların leğende boğulma vakaları arttı

VAN Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıcak yaz aylarında çocukluk çağı kaza oranlarında artış yaşanırken, bunların başında leğende boğulma, düşme ve zehirlenmeler olarak gelişti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, en son teknolojiyle uyumlu tıbbi cihazlarla donatılan tek kişilik odalarda çocuk hastalara sağlık hizmeti veriliyor. Hastanenin çocuk yoğun bakım uzmanları, yaz aylarında artan çocuk yaralanmalarına karşı aileleri uyarıyor. Haziran ayı itibariyle boğulma vakaları başta olmak üzere, düşme, zehirlenme ve sıcak su yanıkları vakalarında artış yaşandı.

Konuya ilişkin konuşan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Edin Botan, son dönemlerde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle evlerde ve dış ortamlarda çocuklara yönelik çok ciddi kazaların görüldüğünü belirtti. Hem Türkiye'de hem de dünyada çocuk kazalarından dolayı ciddi yaralanmalar ve ölümlerin bildirildiğini ifade eden Dr. Botan, "Çocuk kazalarının çoğu genelde hafif sıyrıklarla atlatılıp acilde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu olunmaktadır. Ama belli bir kısmı daha ağır bir travmayla yoğun bakımda yatmakta ve hayati tehlike oluşturmaktadır. Bunların en başında tabii ki düşmeler gelmektedir. Bu düşmeler de özellikle bizim sıfır altı yaş grubu olan hasta çocuklarda daha sık görülüyor. Özellikle yataktan, merdivenlerden, balkondan ve pencereden düşme gibi durumlarla çok sık karşılaşmaktayız. Diğer taraftan en sık gördüğümüz kazaların başında zehirlenmeler gelmektedir. Çocukların ilaçlarla temas etmesi, bitki veyahut da hayvan ilaçlarıyla temas etmesi zehirlenme vakaları oluşturmaktadır. Özellikle sıcak havalarda hem evde hem de dışarıda çocukların küçük su birikintilerinde veyahut da kovalarda boğulma vakasıyla gelen hastalarımız var. Mutfak ve banyolarda da çok sık sıcak suya bağlı yanmalar oluşmakta. Veyahut da elektrikle ilgili durumlarda elektrik yanıkları çok fazla gelmektedir" dedi.

"Kazalar önerilebilir durumlardır"

Haziran ayı itibariyle 8 çocuk vakanın hastane yoğun bakımına yattığını ve bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Botan, "Diğer 6 çocuk hastamızı da şifayla taburcu ettiğimiz hasta grubu oldu. Kazalar önerilebilir durumlardır. Bunun için ailelerin mutlaka ev ortamının düzenlenmesi, özellikle kazaların sık yaşandığı mutfak, oturma odası, bebek odası, yatak odası gibi yerlerde çocukların daha rahat oynayabileceği, korunabileceği alanların oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

"Leğende boğulma vakaları attı"

Çocuk boğulma vakalarının en çok leğende boğulma şekliyle kendilerine geldiğini ifade eden Botan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğulma vakası özellikle leğende boğulma gibi, evdeki temizlik malzemeleriyle zehirlenmeler ve düşmeler çok sık geliyor. Şu an için bizim vaka grubumuz bunlardır. Öte yandan çocukların dışarıda vakit geçirmeleri neticesinde sıcak havalarda, sıcak çarpması dediğimiz bir durum oluşabiliyor. Özellikle küçük yaş grubu çocuklarda bunlarda sıvı kaybına bağlı ciddi böbrek fonksiyon bozuklukları ve diğer ateşli semptomlar oluşabilir."