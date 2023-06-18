Van'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

Van'ın Edremit ilçesinde, trafik kazasında yaşamını yitiren hemşire Ayser Büyükyıldız (36) için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine getirilen Büyükyıldız'ın özgeçmişi okundu, dua edildi.