Van'da tedavi gören çocuklar eğitimlerinden geri kalmıyor

Van'daki hastanede çocuklar için sınıf oluşturuldu

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için sınıf oluşturuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden çocuklar için "Çocuk Servisleri Eğitim ve Oyun Sınıfı" oluşturuldu. Oluşturulan sınıflarda hasta çocukların eğitimlerinde geri kalmaması ve güzel vakit geçirmeleri hedefleniyor. Hastane bünyesinde açılan her iki sınıfta da öğretmen ve çocuk gelişim uzmanlarınca eğitimler veriliyor.

"Çocukların eğitimlerinden geri kalmaması hedefleniyor"

Konuya ilişkin konuşan Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Büşra Bilim Türkcan, çocuk servislerinde 250'ye yakın hasta çocuğun tedavi gördüğünü belirtti. Çocukların bu süreçte zamanlarını daha verimli geçirmeleri gerektiğini ve bunun için de bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başhekim Yardımcısı Türkcan, "Hastanemizde yatan çocukların geçirdiği bu süreçte zamanlarını iyi değerlendirmesi, eğitiminden geri kalmaması ve daha mutlu olmaları için sınıflarımızı yeniden aktif ettik. İki sınıfımızda iki ayrı öğretmenimiz var ve onlara eşlik eden çocuk gelişim uzmanlarımızla beraber bütün gün sınıflarımız aktif durumdadır. Herhangi bir problem olması durumunda uzmanlarımız aileler ile görüşme yapıyor. Tedavisi devam eden bütün çocuklarımızı bu sınıflarımızda ağırlıyor ve onlarla vakit geçiriyoruz" dedi.