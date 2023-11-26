Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sobadan sızan gazdan zehirlenen 22 yaşındaki Y.K, Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Van'dan görevlendirilen ambulans helikopter, ilçeye yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.