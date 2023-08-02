Van'da Sigara Kullanımının Olumsuz Etkileri Hakkında Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Şubesi ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hacıbekir Mahallesi'ndeki kültür merkezinde sigara kullanımının kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde sigaranın içindeki zararlı maddeler, hastalıklara yol açan etkileri ve sigarayı bıraktıktan sonra vücutta yaşanan değişimler hakkında bilgi verildi.

Van'da vatandaşlara sigara kullanımının kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri konusunda bilgi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Yeşilay Şubesi ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce Hacıbekir Mahallesi'ndeki kültür merkezinde "sağlıklı nesiller için tütün bağımlılığı ile mücadele" semineri düzenlendi.

Seminerde katılımcılara, sigaranın içindeki zararlı maddeler, sigara kullanımının kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik ve sigarayı bıraktıktan sonra vücutta yaşanan değişimlerle ilgili bilgi verildi.

Seminere daire başkanları, doktorlar, Yeşilay temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.