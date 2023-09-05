Van'da ' Şehir Hastanesi Projesi' için geri sayım başladı

Van şehir hastanesiyle bölgenin 'sağlık üssü' oluyor

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun:

"2024 yılının ilk aylarında temelinin atılmasını planlıyoruz"

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ek olarak yapılacak 800 yataklı yeni binasıyla 'şehir hastanesi' statüsüyle bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesine; 210 ek poliklinik, 157 erişkin yoğun bakım, 40 ameliyathanenin bulunduğu 800 yataklı yeni bir hastane binası yapılacak. Proje aşamasından ihale aşamasına başlanacak ek hastaneyle birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tam kapasiteli bir şehir hastanesine dönüştürülüyor. Hastane yeni ek 800 yataklı binasıyla hem 'şehir hastanesi' hem de 'eğitim ve araştırma hastanesi' statüsüyle Van ve çevre illere sağlık hizmeti verecek.

"Toplam 2 bin 300 yataklı olacak"

İHA muhabirine konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, şehir hastanesi projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığının destekleriyle hayata geçtiğini belirtti. Şehir hastanesinin proje aşamasından yakın zamanda ihale aşamasına geçeceğini ifade eden İl Müdürü Tosun, "Bu yıl sonuna kadar ihalesi tamamlandıktan sonra gelecek senenin ilk aylarında da temelinin atılmasını planlıyoruz. Şehir hastanemiz 800 yataklı ek bina olarak, mevcut bin 500 yataklı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerleşkesindeki boş alanda inşa edilecek. Van Şehir Hastanesi toplam 2 bin 300 yataklı olacak. Ayrıca 'eğitim ve araştırma' statüsünde hizmetlerine devam edecek" dedi.

"Mükemmeliyet merkezi statüsüne kavuşacak"

Van ilinin ihtiyacı olan fizik tedavi, rehabilitasyon, onkoloji ve ileri cerrahi standartlarının olduğu bir şehir hastanesinin inşa edileceğinin altını çizen Tosun, "Şu an mevcutta Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 ameliyathaneyle hizmet vermekteyiz. Zaman zaman ameliyathanelerde sıkışıklık yaşamaktayız. Biz de bunu planlayarak şehir hastanemize 50 ek ameliyathane planladık. Yine 157 ek erişkin yoğun bakım planlandı. Bu 157 ek erişkin yoğun bakım yapıldığında, şu an mevcut hastanedeki erişkin yoğun bakımlardan boşalan yerlerde çocuk ve yeni doğan yoğun bakımların kapasite arttırması için kullanacağız. Bu hastanede geniş ve ferah bir acil servis planladık. Böylelikle inşaat bittikten sonra eski acil servis alanını tamamen çocuk ve kadın doğum acili olarak kullanacağız. Yeni hastanemizin acil servisini de erişkin acil servisi olarak kullanacağız. Onkoloji hastalarının tanı ve tedavilerinin tamamen yapıldığı bir onkoloji merkezi planlamaktayız. Yine ileri fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı bir hastanemiz de bunun içerisinde yer alacak" diye konuştu.

Van ve çevre illerde olmayan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatrinin de yeni şehir hastanesinde yapılacağını dile getiren Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da 50 yataklı olarak planlandı. İnşallah 2024 yılının ilk aylarında temeli atıldıktan sonra ihalede yazan şartlara bağlı olarak, 2 ya da 3 yıl içerisinde tamamlayarak aktif hale geçmesini planlıyoruz."