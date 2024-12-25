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Van'da Prematüre Bebek ROP Tedavisi ile Görme Kaybından Kurtarıldı

Van'da Prematüre Bebek ROP Tedavisi ile Görme Kaybından Kurtarıldı
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Elazığ'da doğan ve Prematüre Retinopatisi tanısı konulan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan göz içi enjeksiyon tedavisiyle sağlığına kavuştu. Uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde bu durumun körlüğe yol açabileceğini vurguladı.

Elazığ'dan sevk edilen bebek Van'da şifa buldu

Yenidoğan bebek ROP tedavisiyle görme kaybı önlendi

VAN - Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Prematüre Retinopatisi tanısı konulan ve ileri tetkik ile tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebek, burada uygulanan göz içi enjeksiyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Elazığ'da 31 haftalıkken rahatsızlanan anne Çiğdem Kılınç Tuncer, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yaptı. Prematüre olarak dünyaya gelen ve 'Elay' adı verilen bebeğe ROP teşhisi konuldu. Bunun üzerine ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahale, bebeğin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Öte yandan, prematüre doğumla dünyaya gelen bebekler, henüz tamamlanmamış organ gelişimleri nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunların başında gelen Prematüre Retinopatisi, özellikle göz damarlarının yeterince gelişmediği durumlarda kalıcı görme kaybına yol açabilen ciddi bir hastalık olarak biliniyor.

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediklerini ve sadece çevre illere değil, daha uzak illere de hizmet sunduklarını belirtti. Başhekim Sarıkaya, "ROP, yenidoğanlarda ileride körlükle karşılaşmamak adına taranması ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Bu hizmet, merkezimizde başarıyla sunulmaktadır. Hem Van'a hem çevre illere hem de daha uzak bölgelere tanı ve tedavi imkanı sağlıyoruz" dedi.

"Tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilir"

Yenidoğan Uzmanı Dr. Mahmut Çelik ise Prematüre Retinopatisi'nin, erken doğan bebeklerin göz damarlanmasının tamamlanmaması nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, "Bu süreçte bazı problemler yaşanabiliyor. Tedavi edilmezse bu durum körlüğe yol açabilir. Bebeğimiz bize evre 3 aşamasında danışıldı. Hastanemizde göz içi enjeksiyon tedavisi uyguladık. Bu tedaviyle damarlanmayı azaltarak bebeğimizin göz sağlığını korumayı hedefledik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Sağlık
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