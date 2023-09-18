Van'da okul kantinlerinde hijyen denetimi yapıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, okulların açılması ile birlikte kantinlerde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri tarafından işletmecilere yönelik temizlik ve hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve ürünlerde tağşiş olup olmadıkları yönünde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle öğrenci sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ekipler tarafından incelendi. İlçe genelindeki okul kantini denetimlerinde gıda ürünleri dikkatli bir şekilde incelenirken yiyecek, içecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ekipler çocukların alışveriş yaptığı kantinlerin temiz tutulması konusunda uyarılarda bulundu. Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yapan ekipler, tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasını hedefleniyor. Kantin ve işletmelerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin tağşiş olup olmadığı kontrol edilirken; eksiği bulunan işletmeciler uyarılarak, eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmalar yapıldı. - VAN