Van'da kan alma ve aferez ünitesi açıldı

Van'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan kan alma ve aferez ünitesi hasta kabulüne başladı.

Van'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan kan alma ve aferez ünitesi hasta kabulüne başladı.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, trombosit aferez biriminin çok önemli olduğunu belirtti.

Birimi yeni açtıklarını anlatan Sarıkaya, "Dünden itibaren hasta alımına başladık. Van'a ve çevre illere hayırlı olmasını diliyorum. Onkoloji, yoğun bakım ve bunlar gibi hastaların sayıları arttıkça bu birimlere olan ihtiyaç da artıyor. Hasta sevkine yol açabilecek hiçbir sebep bırakmayacağız." dedi.

Gönüllü bağışçı İlhami İnce trombosit eksikliğinden dolayı hastaların sıkıntı yaşadığını belirterek, hizmetten dolayı teşekkür etti.???????