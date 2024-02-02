Van'da kalp krizi geçiren yaşlı hasta için helikopter havalandı

Van'da kalp krizi geçiren yaşlı hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde 'Non St MI' teşhisi konulan 79 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Yaşlı adam, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.