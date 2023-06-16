Üye Girişi
Haberler
Van'da hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Van'da hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Sağlık Haberleri

Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan Mehmet Ayğur, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Ünsal Mahallesi'nde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan 43 yaşındaki Ayğur'un yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan Mehmet Ayğur, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Ünsal Mahallesi'nde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan 43 yaşındaki Ayğur'un yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan Ayğur, ilk müdahalenin ardından ileri tedavi amacıyla ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Sağlık

Van Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title