Van'da hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan Mehmet Ayğur, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Ünsal Mahallesi'nde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan 43 yaşındaki Ayğur'un yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan Mehmet Ayğur, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Ünsal Mahallesi'nde hayvan tepmesi sonucu ayağı kırılan 43 yaşındaki Ayğur'un yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Mahalleye sevk edilen ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan Ayğur, ilk müdahalenin ardından ileri tedavi amacıyla ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.