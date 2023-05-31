Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Hasta ve Hekim İçin Güvenli Kan Transfüzyonu' eğitim semineri düzenlendi. Seminere Van İl Sağlık Müdürü, Kızılay Güneydoğu Kan Merkezi Bölge Müdürü ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.

Van'da "Hasta ve Hekim İçin Güvenli Kan Transfüzyonu" eğitim semineri

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Hasta ve Hekim İçin Güvenli Kan Transfüzyonu" eğitim semineri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, Türk Kan Vakfı ile Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği tarafından SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta ve Hekim İçin Güvenli Kan Transfüzyonu eğitim semineri düzenlendi. Eğitim seminerine Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kızılay Güneydoğu Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. İbrahim Çelik, hastane idaresi ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.

Seminerde bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, eğitimlerin ilk olarak Van'da düzenlenmesinde memnuniyet duyduklarını belirtti. Van'daki görev süresince kan transfüzyonunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden İl Müdürü Tosun, "Meydana gelen depremlerde kan stoklarında azalmalar yaşanmasına rağmen Van ilinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu büyük bir emek, bu yüzden kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Güneydoğu Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. İbrahim Çelik ise Türkiye'de Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 18 bölge kan merkezinin bulunduğunu belirterek, "Kızılay Güneydoğu Kan Merkezi'nin de Van ve Muş illerinde kan merkezleri bulunmaktadır. Bölgede 5 il ve ilçelerle birlikte 27 hastanenin kan ihtiyacı var. Bizler bu hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Zor ve geniş bir coğrafyada çalışmamıza rağmen her türlü olumsuz şartlarda kanı ulaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da, konuşmasında eğitim programına katılanlara teşekkür etti. Program daha sonra güvenli kan transfüzyonu konuların konuşulduğu oturumlarla devam etti.