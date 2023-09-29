Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 zanlı gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van'da Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekimin yaralandığını belirterek, "Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan 2 kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA