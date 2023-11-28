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Van'da apandisit hastası ambulans helikopter ile sevk edildi

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Bahçesaray ilçesinde apandisit teşhisi konulan Zeki Baran, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi. Tedavisine başlanan Baran'ın durumu iyi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde apandisit teşhisi konulan Zeki Baran (36), ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayeti ile gelen ve apandisit teşhisi konulan Zeki Baran, ileri tetkik ve tedavi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Baran'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Baran'ın tedavisine başlanırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Yakınları ise Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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