Haberler ›› Sağlık ›› Van'da Aniden Rahatsızlanan Kişi Ambulans Helikopter ile Van'a Sevk Edildi

Van'da Aniden Rahatsızlanan Kişi Ambulans Helikopter ile Van'a Sevk Edildi

30 Kasım 2023 16:04 Son Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Eşref Oran, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için Oran'ı ambulans helikopter ile Van'a sevk etti.