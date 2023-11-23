Van'da 2. Sağlık Medikal Fuarı açıldı

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlık Medikal Fuarı, yoğun bir katılımla ziyarete açıldı. Fuarda, sağlık bilimleri ve teknolojilerinde bölgedeki tek fuar olma özelliği taşıyan Van'ın sağlık turizmine katkı sunulacak.

- Van'da "2. Sağlık Medikal Fuarı" kapılarını açtı

VAN - Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Sağlık Medikal Fuarı" kapılarını açtı.

Sağlık bilimleri ve teknolojilerinde bölgedeki tek fuar olma özelliği taşıyan "Sağlık Medikal Fuarı" yoğun bir katılımla ziyarete açıldı. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından onlarca firmanın katıldığı fuarla Van'ın sağlık turizmine katkı sunulacak. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan açılış törenine, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ile İran, Azerbaycan, Irak ve diğer ülkelerden gelen firma temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, fuara yurt içi ve yurt dışından 45 katılımcının katıldığını belirtti. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen medikal ve sağlık alanında ürün tedariki gerçekleştiren firmaların stant kurduğunu ifade eden Uygun, fuarın 3 gün boyunca devam edeceğini kaydetti.

Fuarın ileriki yıllarda daha büyük bir organizasyon haline dönüşeceğini dile getiren Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ise "Şehrimiz için daha emekleme aşamasında olan sağlık turizmi bu fuarlarla bizlere çok ciddi destekler verecektir. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılarla beraber ileriki yıllarda daha büyük bir organizasyon haline gelecektir. Bizler de ilin sağlık yöneticileri olarak böyle organizasyonların sayısının artmasını temenni ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dile getirdi.