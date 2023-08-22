Van Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi 11 Bin 500 Kişiye Ev Sahipliği Yaptı

Van'a sağlık hizmetleri için il dışından gelen vatandaşlara ücretsiz konaklama hizmeti veren büyükşehir belediyesinin refakatçi misafirhanesi, 8 ayda 11 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Van'a sağlık hizmetleri için il dışından gelen vatandaşlara ücretsiz konaklama hizmeti veren büyükşehir belediyesinin refakatçi misafirhanesi, 8 ayda 11 bin 500 kişiye ev sahipliği yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesinin, çevre il ve ilçelerden kente tedavi amacıyla gelen hasta yakınları için oluşturduğu ücretsiz refakatçi misafirhanesi otel konforunda hizmet veriyor. Sıhke Caddesi'nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen misafirhanede 30 oda 80 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Misafirhanede 5, 4 ve 3 kişilik oda, çift yataklı oda, aile odaları ve tek kişilik odalar bulunurken, odaların tümünde aynalı gardırop, buzdolabı, televizyon, telefon, komodin, lavabo, klozet ve duşa kabin yer alıyor. Ayrıca misafirhanede konaklayanlara 3 çeşit akşam yemeği de ikram ediliyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinden hasta oğlunun tedavisi için Van'a geldiğini belirten Ümit Tör, "Tedavi gördüğümüz hastaneden doktor ve hemşirelerin bize verdiği bilgi istikametinde Van Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine başvurduk. Başvurumuzun hemen ardından misafirhaneye yerleştik. Yaklaşık bir haftadır burada kalıyoruz. Misafirhane otel konforunda, her şey çok güzel ve hijyenik. Akşam yemeklerinden de faydalanıyoruz" dedi. - VAN