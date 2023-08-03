Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Kanser Türleri ve Erken Tanı Semineri Düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik kanser türleri ve erken tanı semineri düzenledi. Seminerde, kadınlarda görülen kanser türleri, erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgiler verildi.

Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik kanser türleri ve erken tanı semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kadınlara yönelik eğitim ve sağlık seminerleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kanser Türleri ve Erken Tanı" seminere kadınlar ilgi gösterdi.

Seminerde konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Semra Gümüş, hemşireler Beyaz Karaca ve Emine Ölçücü, özellikle kadınlarda görülen kanser türleri, erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgiler verdi.???????